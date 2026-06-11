Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

В Петербурге суд отказался арестовывать студента за хищении украшений на 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд отказался арестовывать студента за хищении украшений на три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие настаивало на аресте, мотивируя его тем, что подозреваемый может скрыться, уничтожить следы или оказать давление на свидетелей. Защита просила избрать домашний арест, чтобы Исмагулов мог продолжить обучение в вузе.

Суд, изучив личность подозреваемого, тяжесть деяния и фактические обстоятельства, счел доводы следствия о возможной угрозе формальными, а арест — избыточным. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общение с участниками уголовного судопроизводств, отправка и получение почты и использование интернета. При этом учиться дистанционно ему разрешили.

По версии следствия, в период с 5 по 7 июня неустановленные лица, введя в заблуждение жительницу города, убедили ее передать ювелирные изделия на сумму три миллиона рублей. Украшения забрал фигурант.

Студента задержали 8 июня. Он рассказал, что действовал под влиянием куратора, с которым общался по телефону, и по его указанию провел обыск в квартире потерпевшей.

Ранее 72-летняя жительница Москвы отдала мошенникам деньги и ценности на сумму 37 миллионов рублей.