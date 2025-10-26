Экономика
01:48, 26 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов

Аналитик Фомин: Мошенники могут активизировать схемы на фоне уплаты налогов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин заявил, что мошенники могут активизировать схемы по обману россиян на фоне единого срока уплаты имущественных налогов за 2024 год 1 декабря. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Аналитик подчеркнул, что в этом году мошенники уже использовали схемы, в рамках которых звонили россиянам якобы от лица представителей Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Процесс уплаты налогов может быть не до конца понятен гражданам, а сама ситуация нередко вызывает стресс. Используя такие эмоции, мошенники могут легко обмануть людей», — предупредил Фомин.

Ранее россиянам напомнили о сроке оплаты имущественного налога. Граждане, имеющие в собственности земельные участки, недвижимость и автомобили, должны оплатить пошлину за 2024 год до 1 декабря 2025 года.

