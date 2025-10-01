Экономика
Россиянам напомнили о сроке оплаты имущественного налога

ФНС напомнила, что имущественный налог нужно оплатить до 1 декабря
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россияне, имеющие в собственности земельные участки, недвижимость и автомобили, должны оплатить имущественный налог за 2024 год до 1 декабря 2025 года. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС) на своем сайте.

Отмечается, что служба оповестит россиян о необходимости внести платеж с помощью бумажных уведомлений, а также в личном кабинете на портале «Госуслуги» и письмом на электронную почту. Подчеркивается, что в 2025 году также будет начислен налог на доходы от вкладов, если сумма процентов превысила 210 тысяч рублей.

Впервые налог на банковские вклады россияне уплатили в прошлом году. Тогда суммарные поступления в ФНС составили 111 миллиардов рублей. В 2025 году ФНС прогнозирует доход от налога в 2,4 раза выше — порядка 251,49 миллиарда рублей. В 2026 году, как ожидается, показатель вырастет до 262,14 миллиарда рублей.

