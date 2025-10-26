Силовые структуры
06:03, 26 октября 2025Силовые структуры

Россиян предупредили о схеме мошенников с системой пожарной безопасности

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Телефонные мошенники начали обманывать россиян через просьбу от имени председателя товарищества собственников жилья отключиться от системы пожарной безопасности дома. Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Известно, что в мессенджере Telegram злоумышленники отправляют сообщение от имени председателя ТСЖ, в котором просят отключиться от системы пожарной безопасности дома. Это осуществляется через ссылку на бот. После авторизации россиянину приходит сообщение, что ему отправили код от портала «Госуслуги».

Позже с потенциальной жертвой связываются якобы представители «Госуслуг», которые под предлогом помощи узнают личные данные гражданина, чтобы заставить его перевести все средства на «безопасный счет» или отдать курьеру

Ранее россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов. С таким заявлением выступил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

    Все новости