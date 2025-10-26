Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

Театральный актер и педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет

Известный театральный актер и педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в «Мастерской Петра Фоменко», в которой он работал долгие годы.

О причинах смерти Назарова не сообщается.

Известно, что артист сыграл в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», а также снимался у культовых режиссеров Данелии и Хотиненко. Также он служил в Театре на Малой Бронной, преподавал в ГИТИСе, где трудился в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

Четыре года назад вместе со своей супругой Натальей он набрал собственную актерскую мастерскую, где обучались многие артисты, которые сейчас выходит на сцену «Мастерской Петра Фоменко».

Ранее стало известно, что актер Иван Безбородов, известный своими ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни в возрасте 39 лет.