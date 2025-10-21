Звезда «Улиц разбитых фонарей» Иван Безбородов умер незадолго до юбилея

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Иван Безбородов умер незадолго до 40-летия

Актер Иван Безбородов, известный своими ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни в возрасте 39 лет. Новость о смерти артиста появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».

По информации источника, Безбородов ушел из жизни в сентябре, а первого октября ему должно было исполниться 40 лет. О причинах случившегося на данный момент не сообщается. О каких-либо проблемах со здоровьем у актера театра и кино не было известно.

Безбородов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. С 2007-го года служил в Малом драматическом театре — Театре Европы. Его дебют на экранах состоялся в 2008 году. Всего Иван успел сняться примерно в двадцати проектах, среди которых также «Дорожный патруль», «Литейный» и другие известные сериалы.

