16:05, 26 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Зеленского о боеспособности Украины

Депутат Журова: С помощью Запада Украина продолжит воевать еще несколько лет
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Если западные страны и дальше будут вскладчину помогать Украине, то она сможет продолжать конфликт еще и два, и три года. Об этом в разговоре с Лентой.ру рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times раскрыл слова украинского лидера Владимира Зеленского, который сообщил ему, что республика готова воевать еще 2-3 года. Как указал польский политик, Зеленский понадеялся, что боевые действия не затянутся еще на 10 лет.

Депутат оценила положение Украины в конфликте, указав, что Киев постоянно пользуется поддержкой Запада, за счет чего пока остается на плаву. Если страны НАТО и дальше готовы финансировать и поддерживать украинские власти, то Украина будет способна продержаться в конфликте еще несколько лет, подтвердила она.

«Мы-то одни, а они-то все вместе и Америка у них еще есть. Мы не просим о финансовой помощи у дружественных стран, поэтому разговор идет только о том, что мы сами за себя и сами будем выигрывать в этом конфликте», — прокомментировала Журова.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявлял, что Киев рассчитывает продолжать боевые действия на Украине максимум еще два года. Царев также отмечает, что нынешние власти не беспокоятся о различных проблемах в социальной сфере, например, о демографической проблеме.

    Все новости