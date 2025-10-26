Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:37, 26 октября 2025Мир

Зеленский раскрыл готовность Украины воевать еще несколько лет

Туск: Зеленский говорит, что Украина готова воевать еще 2-3 года
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times раскрыл слова украинского лидера Владимира Зеленского, который сообщил ему, что республика готова воевать еще 2-3 года.

Как указал польский политик, Зеленский понадеялся, что боевые действия не затянутся еще на 10 лет. Сам Туск указал, что не сомневается в выживании Украины как независимого государства.

При этом он призвал европейские страны усилить поддержку Киева. Для этого, по его мнению, следует предоставить Украине доступ к замороженным российским активам.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявлял, что Киев рассчитывает продолжать боевые действия на Украине максимум еще два года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл готовность Украины воевать еще несколько лет

    Стиль «нелепых девушек» из популярных в 90-х ситкомов стал трендом у молодежи

    В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»

    В Европе предложили ограничить транзит в Калининград

    В России заявили о начале третьей мировой

    Путин признался в любви к одному фильму

    В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

    Американцев предупредили о «Буревестнике»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о боеспособности Украины

    ВСУ нанесли повторный удар по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости