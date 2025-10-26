В России усомнились в независимости стран Балтии после выхода из СССР

Вице-спикер Косачев назвал страны Балтии антироссийским флангом НАТО и Евросоюза

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев усомнился, что Латвия, Литва и Эстония после выхода из состава СССР обрели независимость. Его слова передают РИА Новости.

По словам Косачева, когда страны Балтии вышли из состава СССР, они сразу сдали свой суверенитет западным интеграционным объединениям. Сейчас эти государства не могут принимать какие-либо решения самостоятельно ради национальных интересов, подчеркнул он.

Косачев назвал Латвию, Литву и Эстонию самым антироссийским флангом НАТО и Евросоюза, в который они сами себя превратили. Однако если раньше такая политика еще могла принести дополнительные очки данным странам, то сейчас эти времена уже уходят в прошлое, заключил он.

Ранее издание Politico написало, что страны Евросоюза поругались из-за российских замороженных активов. В материале сказано, что Франция и Нидерланды заняли разные позиции по этому вопросу.