Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за неконтролируемой жары в салоне

PYOK: Самолет Air France экстренно сел в Европе из-за духоты на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в Европе из-за неконтролируемой жары на борту. Об этом сообщает издание PYOK.

24 октября Boeing 777 выполнял рейс из Парижа, Франция, на остров Реюньон в Индийском океане. Когда широкофюзеляжное воздушное судно оказалось на высоте более 9 тысяч метров, пилоты подали сигнал срочности из-за жалоб сотен путешественников на духоту в салоне.

Капитан воздушного судна доложил, что экипаж сделал все возможное, чтобы охладить салон, но это не принесло результатов. В итоге борт экстренно сел в авиагавани отправления менее чем через два часа после вылета, а вылет отложили на семь часов.

Ранее самолет с 189 пассажирами развернулся в небе из-за неприятного запаха. Авиакомпания сообщила, что причиной зловония стал один продукт на борту лайнера.