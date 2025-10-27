Появились подробности о найденном без головы человеке в российском регионе

Найденное в Свердловской области тело без головы принадлежало мужчине

Обезглавленное тело, найденное в лесу Свердловской области, принадлежало мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

По его словам, предварительно установлено, что произошедшее не носит криминальный характер.

Тело без головы обнаружили 16 октября около перегона Улымсос-Оус, в 59 километрах от Ивделя. Сообщалось, что это была женщина и она могла приехать из другого региона. Вокруг тела нашли кошельки, продукты, раскладной стул, немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалку для газовой печи и очки.

