Силовые структуры
14:13, 27 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о найденном без головы человеке в российском регионе

Найденное в Свердловской области тело без головы принадлежало мужчине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Обезглавленное тело, найденное в лесу Свердловской области, принадлежало мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

По его словам, предварительно установлено, что произошедшее не носит криминальный характер.

Тело без головы обнаружили 16 октября около перегона Улымсос-Оус, в 59 километрах от Ивделя. Сообщалось, что это была женщина и она могла приехать из другого региона. Вокруг тела нашли кошельки, продукты, раскладной стул, немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалку для газовой печи и очки.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области мужчина расправился с учительницей.

