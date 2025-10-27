Россиянин расправился с учительницей физкультуры и посадил за руль

В Оренбургской области мужчина убил учительницу и посадил за руль

В Оренбургской области мужчина расправился с учительницей и посадил за руль. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, женщина планировала сесть в свою машину. В этот момент из кустов выскочил мужчина и напал на пострадавшую. Он стал сдавливать ей горло прямо в салоне автомобиля. Через некоторое время она перестала дышать.

После расправы злоумышленник сел за руль и скрылся с места преступления вместе с женским телом. Далеко уехать не получилось, он не справился с управлением и врезался в столб, после чего вышел из автомобиля и пересадил пострадавшую за руль.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний сосед учительницы.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег барак с десятками жителей.