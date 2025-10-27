Вокруг привязанной к дереву россиянки без головы обнаружили неожиданные находки

Обезглавленная в свердловском Ивделе женщина могла приехать из другого региона

В Свердловской области вокруг привязанной к дереву женщины без головы были кошельки, продукты, раскладной стул, немецкая монета номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалка для газовой печи и круглые очки. Об этом пишет Ura.ru.

Женщину нашли 16 октября около перегона Улымсос-Оус в 59 километрах от Ивделя. Собеседник агентства заявил, что среди пропавших в этом городе и поселке Оус за последний год совпадений не нашли. Он предположил, что пострадавшая могла приехать из другого населенного пункта или региона. Еще одна версия: ее родственники не обращались к правоохранителям после ее пропажи.

