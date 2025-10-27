В Ленобласти нашли колбу с младенцем в формалине

78.ru: Сосуд с младенцем в формалине нашли в СНТ Кировского района Ленобласти

В одном из СНТ Кировского района Ленинградской области нашли стеклянную колбу с останками младенца. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что мумифицированный плод является экспонатом, который поместили в колбу с формалином. По данным издания, раньше участки в СНТ сдавали медицинским работникам. Предположительно, колба пролежала в земле 10 лет.

В настоящий момент тело младенца направлено в морг для вскрытия.

Ранее на свалке твердых бытовых отходов в Ленинградской области нашли тело новорожденного. Сообщалось, что мальчика с пуповиной обнаружили на полигоне в деревне Лепсари Всеволожского района.