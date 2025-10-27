Российский блогер Митрошина потребовала взыскать миллионы с обманувших ее адвокатов

Блогер Митрошина потребовала взыскать 69 млн рублей с обманувших ее адвокатов

Находящаяся под домашним арестом по делу об отмывании денег российский блогер Александра Митрошина подала гражданский иск с требованием взыскать с обманувших ее адвокатов 69 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданский иск Митрошина подала в отношении юристов Алисы Волховой и Ольги Гольцевой, которые обманывали ее, пугая проблемами с налоговой и предлагая решить их за деньги. Подачу иска к бывшим сотрудникам подтвердил действующий адвокат Михаил Мушаилов.

Волхова и Гольцева были наняты Митрошиной в 2022 году после налоговой проверки для урегулирования ситуации. Однако весной 2023 года против блогера возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Митрошина погасила задолженность, а ее адвокаты выдали как свою заслугу прекращение дела.

Летом 2023 года Волхова предложила клиенту оформить гражданство Вануату для свободного перемещения по миру без виз и взяла 11 миллионов рублей, позже убедив Митрошину, что ее внесли в «черный список» Интерпола.

Зимой 2024 года счет блогера снова заблокировали за долги, а адвокаты посоветовали обезопасить оставшиеся средства. Митрошина перевела им 40 миллионов рублей, которые так и остались у юристов, которые якобы потратили их на решение проблем с законом.

В мае 2024 года адвокаты взяли у блогера еще пять миллионов рублей, чтобы вычеркнуть ее имя из «черного списка». В конце концов Митрошина поняла, что стала жертвой масштабной аферы своих адвокатов. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Волхова и Гольцева признали вину, их поместили под домашний арест. Блогер признана потерпевшей стороной.

Сама Митрошина остается под домашний арестом в связи с расследованием ее уголовного дела об отмывании денег.