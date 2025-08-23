Блогеру Митрошиной разрешили переехать

Митрошиной разрешили съехать из квартиры свекра, где она отбывала домашний арест

Суд разрешил переехать блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Девушка съехала из квартиры свекра в районе Митино в Москве, где она отбывала домашний арест, передает РИА Новости.

Теперь она перебралась в квартиру на Ленинградском проспекте. Там блогер продолжит отбывать наказание.

Митрошина обвиняется по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса России («Легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»).

Следователи выяснили, что блогер для отмывания денег купила недвижимость в центре Москвы. Как утверждают силовики, она легализовала более 60,25 миллиона из 127 миллионов рублей неуплаченных налогов.