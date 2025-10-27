Бывший СССР
Стало известно о дезертирстве ВСУ из-за страха отправки в Волчанск

ТАСС: ВСУ дезертируют у Симоновки из-за отправки в Волчанск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют у Симоновки Харьковской области из-за страха перед решением командования отправить их в Волчанск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав для стабилизации фронта в Волчанске», — указано в сообщении.

Отмечается, что 120-я отдельная бригада должна быть передана в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады, а дезертирству способствует и регулярное использование ФАБ российскими войсками.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России давят на дислоцированные у Ковшаровки Харьковской области подразделения украинской армии на фронте шириной в 10 километров. По его словам, украинские солдаты отступили с части позиций на участке Песчаное — Глушковка.

