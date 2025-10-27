В российском регионе провели следственные действия у объединения «Махонинские»

В Челябинской области провели следственные действия у «Махонинских». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следственно-оперативные действия проведены силовиками в одном из домов, который принадлежит объединению «Махонинские».

Участники объединения придерживаются идеологии движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Они имеют более сотни объектов недвижимости, а также владеют коммерческими организациями общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, 109 объектов недвижимости и 12 автомобилей.

Объединение «Махонинские» было создано братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. С момента создания группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей указанного региона, своих конкурентов и оппонентов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских».