Силовые структуры
12:20, 27 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе провели следственные действия у объединения «Махонинские»

В Челябинской области провели следственные действия у «Махонинских»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Челябинской области провели следственные действия у «Махонинских». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следственно-оперативные действия проведены силовиками в одном из домов, который принадлежит объединению «Махонинские».

Участники объединения придерживаются идеологии движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Они имеют более сотни объектов недвижимости, а также владеют коммерческими организациями общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, 109 объектов недвижимости и 12 автомобилей.

Объединение «Махонинские» было создано братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. С момента создания группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей указанного региона, своих конкурентов и оппонентов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских».

    Все новости