06:00, 27 октября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Челябинске Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские». Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Надзорное ведомство указало, что участники объединения придерживаются идеологии движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). «Махонинские» владеют коммерческими организациями общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более сотни объектов недвижимости. В случае решения суда в пользу прокуратуры имущество должно будет перейти в доход государства.

Объединение «Махонинские» было создано братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. В иске указано, что с момента своего создания группировка промышляла «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов».

Ранее в республике Чувашия семи отбывавшим наказание в колонии уголовникам добавили срок за распространение в учреждении идей АУЕ. По данным следствия, мужчины с 2021 года по август 2023 года, используя личный авторитет, пропагандировали среди осужденных криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. По решению суда, лидеру неформального движения назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, остальным дали сроки от 2,5 до 4 лет.

