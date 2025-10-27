Бывший СССР
В США провалили миллиардный контракт на поставку оружия Украине

FT: Компания в США провалила контракт по боеприпасам Украине на $1 млрд
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Маленький американский оружейный магазин выиграл и провалил контракт на поставку Украине боеприпасов на один миллиард долларов. Теперь фирма должна вернуть весь выплаченный ей аванс и судебные издержки сверху, сообщает издание Financial Times.

Как уточняется, компания Firearms, базирующаяся в Аризоне, еще в 2022 году получила заказ на поставку большого числа боеприпасов, среди которых значились 10 миллионов 23-миллиметровых зенитных снарядов, 56 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», 24 тысяч минометов и крупные партии других боеприпасов советского образца.

Украина в рамках контракта перечислила фирме аванс на сумму 17 миллионов евро. Оказалось, что у Firearms не было опыта экспорта, навыков заказов такого масштаба, а также хранилища под столь крупный заказ. В итоге оружейная компания не поставила киевской стороне ни одного боеприпаса, уточняется в материале.

Федеральный суд США обязал компанию вернуть Украине полную сумму аванса, а также возместить проценты и судебные расходы, что составляет в общей сложности более 20 миллионов евро.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины стран альянса готовы закупать американское оружие для Украины. При этом он сказал, что все же некоторые виды оружия могут быть предоставлены только Соединенными Штатами.

