Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

В Петербурге покупатель набросился с ножом на кассира

В Санкт-Петербурге продавец магазина получил ножевые ранения от буйного покупателя. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, постоянный покупатель пришел в супермаркет и начал скандалить. Он ударил сотрудницу по лицу, после чего дебошира удалось выгнать из магазина. Через 15 минут он вернулся и набросился с ножом на кассира. Пострадавшего с ранами на затылке и плече госпитализировали.

Нападавшего уже задержали, им оказался 59-летний безработный местный житель.

