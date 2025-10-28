Силовые структуры
Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

В Петербурге покупатель набросился с ножом на кассира
Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге продавец магазина получил ножевые ранения от буйного покупателя. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, постоянный покупатель пришел в супермаркет и начал скандалить. Он ударил сотрудницу по лицу, после чего дебошира удалось выгнать из магазина. Через 15 минут он вернулся и набросился с ножом на кассира. Пострадавшего с ранами на затылке и плече госпитализировали.

Нападавшего уже задержали, им оказался 59-летний безработный местный житель.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в 15-летнюю девочку.

