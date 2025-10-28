Интернет и СМИ
Доктор Мясников захотел укусить себя за руку и спрятаться под стол из-за вопроса зрителя

Врач Мясников признался, что его злят вопросы о необходимости приема статинов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников признался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что его злят вопросы о том, необходимо ли людям с высоким уровнем холестерина принимать статины. Выпуск, в котором специалист поделился своими переживаниями, доступен на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц в студии обратилась к Мясникову и рассказала, что у ее сестры уже несколько лет повышен уровень холестерина. «Если вы меня спросите сейчас про статины, я завою, укушу сам себя за руку и спрячусь под стол», — отреагировал доктор. Женщина подтвердила, что ее вопрос действительно будет связан с тем, можно ли отказаться от этих препаратов из-за их побочных эффектов.

По словам участницы программы, у ее сестры ухудшилось самочувствие, когда она начала принимать статины, в частности появились слабость и боль в суставах. Мясников же напомнил, что при показателях «плохого» холестерина выше 4,9 эти препараты обязательны для всех. «Почему я злюсь? Потому что вам морочат голову. Раньше были антипрививочники, теперь антистатиночники. Вот она себя плохо чувствует. То ли она себя плохо чувствует, то ли начиталась и дураков наслушалась», — возмутился специалист.

Ранее Мясников признался, что перегорел. По его словам, он устал бороться с людьми, которые отказываются делать прививки своим детям.

