14:18, 28 октября 2025

Лавров в трех словах описал реакцию на испытание «Буревестника»

Виктория Кондратьева
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал реакцию по дипломатическим каналам на испытание крылатой ракеты «Буревестник». Его слова приводит РИА Новости.

«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли», — сказал дипломат.

26 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении решающих испытаний «Буревестника». В связи с этим он поручил подготовить для ракеты всю необходимую инфраструктуру и определить класс, к которому она относится.

Ранее об испытаниях новой российской крылатой ракеты высказался президент США Дональд Трамп. По его словам, ни Москва, ни Вашингтон не играют в игры друг с другом. Американский лидер добавил, что у берегов России стоит американская атомная подводная лодка, и в Кремле об этом знают.

