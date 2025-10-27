Трамп прокомментировал испытание ракеты «Буревестник» в России

Трамп: Россия не играет в игры с нами, а мы не играем в игры с ней

Россия «не играет в игры» с США, и американская сторона поступает точно так же. Такими словами американский президент Дональд Трамп прокомментировал информацию об испытании ракеты «Буревестник» в России в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния», — сказал глава государства на борту самолета.

Трамп подчеркнул, что американские атомные подводные силы являются «лучшими в мире».

Ранее глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что до администрации президента США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник». Он также уточнил, что американской стороне доложены сведения, которые президент России Владимир Путин с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым обсудили на прошедшем совещании.