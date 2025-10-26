Россия
16:07, 26 октября 2025

Американцев предупредили о «Буревестнике»

Дмитриев: До администрации США донесена информация об испытаниях «Буревестника»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

До администрации США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, который находится в США с визитом, передает «Интерфакс».

Информацию об успешных испытаниях данного вооружения огласил российский президент Владимир Путин во время общения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Дмитриев также уточнил, что американской стороне доложена другая информация, которую глава страны с Герасимовым обсудили на прошедшем совещании.

Владимир Путин утром в воскресенье, 26 октября, приехал на пункт управления объединенной группировки войск в военной форме и заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Одной из главных тем была ракета «Буревестник».

