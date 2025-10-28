Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

Летевший в Душанбе самолет Nordwind Airlines сел в Казани

Летевший в Таджикистан самолет с пассажирами на борту вынужденно изменил маршрут и приземлился в российском городе. Об этом сообщает «Татар-информ».

28 октября лайнер Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Казань — Душанбе, развернулся в воздухе сразу после вылета и сел в аэропорту отправления. Причиной экстренной посадки стал пассажир, который почувствовал себя плохо во время полета.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели мужчину. От госпитализации клиент компании отказался, борт вылетел с аэродрома в 05:17.

Ранее вылетевший в Магнитогорск из Санкт-Петербурга самолет совершил незапланированную посадку. На борту Nordwind находились более 180 пассажиров.