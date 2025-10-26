Путешествия
11:21, 26 октября 2025

Самолет Петербург — Магнитогорск совершил незапланированную посадку

Следовавший из Петербурга в Магнитогорск самолет экстренно сел в Оренбурге
Виктория Клабукова

Фото: Пресс-служба Минтранса России / РИА Новости

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, совершил незапланированную посадку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс №341 авиакомпании NordWind экстренно приземлился в Оренбурге. Посадка произведена ввиду неблагоприятных погодных условий, пояснили в ведомстве. На воздушном судне летел 181 человек. Как уточняется, пассажиров разместили в местной гостинице «Факел». Следующий вылет запланирован на 14:05 по местному времени (12:05 по московскому).

В сентябре сообщалось об экстренной посадке рейса из Сочи в Ижевск. Самолет сел на запасной аэродром в Бегишево, республика Татарстан. Причиной изменения маршрута стал туман, сокративший видимость до 300 метров.

Ранее необычными оказались обстоятельства посадки американского лайнера. Судно, летевшее из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити, развернулось в небе из-за зловония на борту. Разносившийся по салону неприятный запах исходил от испорченной еды, которую пронес один из пассажиров. На борту находилось 189 пассажиров, два пилота и четыре бортпроводника.

