Вылетевший из аэропорта российского курорта самолет экстренно сел в Татарстане

Летевший из Сочи в Ижевск самолет сел в аэропорту Татарстана из-за тумана

Вылетевший из аэропорта российского курорта в Ижевск пассажирский самолет изменил маршрут и экстренно сел в Татарстане. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своем Telegram-канале.

Борт, летевший из Сочи, выполнял рейс 504, но ушел на запасной аэродром в Бегишево из-за тумана. «В аэропорту Ижевска туман с видимостью 300 метров. Рейс 928 из Санкт Петербурга в зоне ожидания. Прогноз по погоде благоприятный, в ближайшее время улучшение», — написал Синельников.

На данный момент оба рейса прибыли в воздушные гавани назначения. Еще два самолета из Москвы и Сочи, выполняющие рейсы 302 и 502, задержаны. Расписание вылетов корректируется.

Ранее сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана. Пассажирский самолет экстренно сел на запасном аэродроме в Атырау.