Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана

E1: Пассажирский самолет с 339 россиянами экстренно сел в аэропорту Казахстана

Летевшие на отдых в Турцию россияне застряли в Казахстане из-за технического сбоя. Об этом сообщает E1.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе ZF-839 из Екатеринбурга в Анталью. Пассажирский самолет с 339 россиянами на борту экстренно сел на запасном аэродроме в Атырау, Казахстан. Причиной изменения маршрута стали технические неполадки.

На данный момент сотни пассажиров находятся в здании аэропорта. «Посадочных мест катастрофически не хватает. В общем зале поставили дополнительные места, но их все равно мало, люди сидят на полу», — сообщила россиянка.

Для дальнейшего перелета из Москвы направили резервный борт. Его вылет из столицы был запланирован на 9:00.

