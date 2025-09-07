Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту из-за угрозы БПЛА

Сотни пассажиров провели ночь в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы БПЛА

Сотни пассажиров застряли в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал NN.ru.

«В ночь на 7 сентября небо над Нижним Новгородом перекрыли: аэропорт им. Чкалова перестал принимать и выпускать рейсы», — говорится в публикации.

Сообщается, что из-за ограничений, которые ввели из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), было задержано несколько внутренних и международных рейсов. Отмечалось, что аэропорт начал работать в обычном режиме в девять утра (по московскому времени).

Одна из пассажирок, оставшихся в аэропорту на ночь, заявила, что им дали только питьевую воду. Кроме того, подчеркнула женщина, спать ей пришлось на сдвинутых креслах и диванах. Она добавила, что утром пассажиров покормили горячей едой.

Ранее стало известно, что сотни россиян застряли в аэропорту Хургады. Сообщалось, что из-за поломки самолета пассажиры находились в аэропорту более семи часов.