На Западе напомнили лидерам ЕС о слабости перед Россией

Мема: Призывающим бить по России лидерам ЕС стоит помнить о ее новых ракетах

Лидерам Евросоюза (ЕС), призывающим бить по России, следует помнить об отсутствии у Европы защиты от новейших российских ракет. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Реакция политика последовала после высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности ЕС сражаться, а также одобрения премьером Польши Дональдом Туском атак на российские объекты в Европе. По мнению Мемы, руководство ЕС демонстрирует безумное поведение.

«Позвольте мне также напомнить им, что у нас нет средств для защиты европейских городов от новейших российских ракет», — написал он.

Ранее Туск заявлял о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. По данным издания Politico, он пришел к выводу, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы.