08:40, 27 октября 2025

В Польше заявили о праве Украины атаковать российские объекты в любой точке Европы

Премьер Польши Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. Об этом сообщает издание Politico.

«Туск заявил, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на [газопроводе] "Северный поток", означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы», — говорится в сообщении.

17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Суд также принял решение отказать Германии в его экстрадиции.

Ранее польский премьер назвал «тревожным звонком» желание ряда стран Европы расширить экономические связи с Россией, включая восстановление газопровода «Северный поток-2», после окончания конфликта на Украине.

