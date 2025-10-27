Мир
Премьер Польши назвал тревожный звонок после окончания конфликта на Украине

Премьер Польши Туск назвал тревожным желание ряда стран восстановить связи с РФ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Ряд стран Европы хотят восстановить экономические связи с Россией, включая восстановление газопровода «Северный поток — 2», что является тревожным звонком. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает газета The Times.

«[Я знаю], что это означает, что кто-то в Европе хочет восстановить «Северный поток — 2», вести выгодный бизнес с нефтью и газом из России и так далее (...) Для меня это всегда как тревожный звонок», — сказал глава польского правительства.

Правительство Туска в Польше на протяжении почти двух десятилетий является активным противником проекта «Северный поток — 2». В 2006 году глава МИД страны Радослав Сикорский называл будущий газопровод «новым пактом Молотова-Риббентропа».

Также 22 октября Сикорский прямо пригрозил венгерскому коллеге Петеру Сийярто, выразив надежду, что Вооруженные силы Украины выведут из строя нефтепровод «Дружба».

