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11:56, 22 марта 2024Мир

В Польше заявили об осведомленности США о подготовке подрыва «Северных потоков»

Глава МИД Польши Сикорский: США знали о подготовке подрыва «Северных потоков»
СюжетДиверсии в России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках». Об этом политик рассказал в интервью газете Rzeczpospolita.

«Если верить прессе, это сделал тот, кто имел интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовал» — рассказал Сикорский, не уточнив, кто конкретно осуществил подрыв.

Он также подчеркнул, что благодарен тем, кто устроил диверсию, и напомнил, что в 2006 году он назвал энергетический проект России и Германии «новым пактом Молотова-Риббентропа».

В сентябре 2022 года Сикорский опубликовал в социальной сети X (бывший Твиттер) пост со взорванными ветками газопровода и подписал «Спасибо, США». К своему посту он также приложил цитату президента США Джо Байдена, заявлявшего о готовности уничтожить «Северный поток». Позже политик удалил свой пост.

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      Максим Габриелян
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