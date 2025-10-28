Наука и техника
10:05, 28 октября 2025Наука и техника

ВС России получили обновленные НРТК «Курьер»

МО: ВС России получили обновленные НРТК «Курьер» с улучшенной ходовой частью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: mil.ru

Вооруженные силы (ВС) России получили обновленные робототехнические платформы «Курьер», которые могут устанавливать мины и поражать цели. Об этом сапер с позывным Эльф рассказал в ролике Министерства обороны (МО) России.

Отмечается, что специалисты 92-го инженерного полка группировки войск «Запад» завершили подготовку к боевому применению новых наземных робототехнических комплексов (НРТК).

«Лучше ходовая часть стала. Более крепкие, надежные колеса. Батареи лучше стали намного. Проходимость очень хорошая. Она может на спутнике (при использовании спутниковой связи — прим. «Ленты.ру») в любую точку уехать. Можно управлять из Москвы и работать здесь», — сказал Эльф.

В Минобороны проинформировали, что в зоне СВО «Курьеры» устанавливают минные заграждения, перевозят различные грузы и эвакуируют раненых. По словам Эльфа, НРТК может нести до десяти противотанковых мин для установки минных шлагбаумов. Также машину можно вооружить пулеметом или автоматическим гранатометом.

В сентябре стало известно, что лазерную установку разминирования «Игнис» испытали на шасси «Курьера». Луч лазера успешно прожигал различные взрывные устройства на дистанции 150 метров.

