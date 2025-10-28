Экономика
19:26, 28 октября 2025Экономика

Россиянам посоветовали заранее купить определенные продукты для новогоднего стола

Россиянам посоветовали заранее покупать консервы и икру для новогоднего стола
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Перед Новым годом продукты дорожают, поэтому начинать закупаться следует заранее. О том, какие товары можно приобрести уже в конце октября, в беседе с 360.ru сообщил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

Специалист рекомендовал купить консервы (зеленый горошек, грибы, оливки, маслины, кукурузу или рыбные), а также заправки для салатов, маринованные огурцы, красную икру, растительное масло, крупы для салатов и гарниров, конфеты, компоненты для десертов (сгущенку, мед, джемы, шоколадную пасту, муку для выпечки, шоколад), сладкие напитки (газировки, соки).

Кроме того, не рано приобрести и птицу, которую можно хранить до Нового года в морозилке.

При этом торопиться с покупкой алкогольных напитков нет необходимости, поскольку, по данным эксперта, они сильно не подорожают.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что красная икра в рознице подешевела на 3-8 процентов. По его словам, для тех, кто хочет сэкономить, сейчас самое время приобрести красную икру к новогоднему столу.

