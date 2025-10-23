Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 23 октября 2025Экономика

В России подешевел один деликатес

Рыбный союз: Красная икра в рознице подешевела на 3-8 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В 2025 году оптовые цены на красную икру в России снизились на 15-25 процентов, а розничные цены — на три-восемь процентов. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, такая динамика была вызвана ростом предложения продукции новой путины. Кроме того, сказалась необходимость реализации прошлогодних запасов, которые сбывают по более привлекательным ценам.

«Для тех, кто хочет сэкономить, сейчас самое время приобрести красную икру к новогоднему столу», — сказал Панин.

Он полагает, что дефицита на рынке не предвидится, а значит, икры хватит всем.

Ранее с похожим прогнозом выступил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он заявил, что красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Он напомнил, что лососевая путина практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года.

В конце сентября заместитель главы компании «Инарктика» Андрей Баранов заявил, что в среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на четыре процента ежегодно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Зеленский рассказал о шансе окончить конфликт после встречи с президентом страны НАТО

    Трампа сравнили с Байденом из-за одного решения по России

    Катя Лель рассказала об НЛО в Москве

    В России подешевел один деликатес

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости