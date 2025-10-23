В России подешевел один деликатес

Рыбный союз: Красная икра в рознице подешевела на 3-8 процентов

В 2025 году оптовые цены на красную икру в России снизились на 15-25 процентов, а розничные цены — на три-восемь процентов. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, такая динамика была вызвана ростом предложения продукции новой путины. Кроме того, сказалась необходимость реализации прошлогодних запасов, которые сбывают по более привлекательным ценам.

«Для тех, кто хочет сэкономить, сейчас самое время приобрести красную икру к новогоднему столу», — сказал Панин.

Он полагает, что дефицита на рынке не предвидится, а значит, икры хватит всем.

Ранее с похожим прогнозом выступил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он заявил, что красной рыбы и икры в России достаточно для внутреннего потребления и частично для экспорта. Он напомнил, что лососевая путина практически закончилась, и ее итоговый вылов почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого года.

В конце сентября заместитель главы компании «Инарктика» Андрей Баранов заявил, что в среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на четыре процента ежегодно.