Шойгу заявил о попытках западных спецслужб устраивать диверсии в России

Шойгу: Западные спецслужбы пытаются совершать диверсии в России

Западные спецслужбы пытаются совершать диверсии в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, речь может идти о всевозможных угрозах, которые сводятся не только к атакам беспилотников. Шойгу также упомянул о кибератаках и попытках нарушить работу промышленных объектов для совершения технологических диверсий.

Кроме того, противники России используют информационно-психологические методы воздействия, отметил секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу обвинил Запад в намерении разделить Россию. Он заявил, что враги России стремятся разбить ее «на десятки мелких государственных образований» и подчинить своей воле.