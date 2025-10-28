Россия
12:25, 28 октября 2025

Шойгу заявил о попытках западных спецслужб устраивать диверсии в России

Шойгу: Западные спецслужбы пытаются совершать диверсии в России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Западные спецслужбы пытаются совершать диверсии в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, речь может идти о всевозможных угрозах, которые сводятся не только к атакам беспилотников. Шойгу также упомянул о кибератаках и попытках нарушить работу промышленных объектов для совершения технологических диверсий.

Кроме того, противники России используют информационно-психологические методы воздействия, отметил секретарь Совбеза.

Ранее Шойгу обвинил Запад в намерении разделить Россию. Он заявил, что враги России стремятся разбить ее «на десятки мелких государственных образований» и подчинить своей воле.

