Шойгу обвинил Запад в стремлении разделить Россию

Шойгу: Запад хочет поделить Россию на десятки мелких государств
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Запад стремится разделить Россию на десятки мелких государств, чтобы подчинить их своей воле. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для aif.ru.

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», — обвинил Шойгу.

По его словам, коллективный Запад не понимает суть российских межнациональных отношений, нравственной силы и многонационального единства народов России.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Западе популярно мнение о том, что Россия скоро окажется на грани краха и будет умолять Европу и США о срочном урегулировании конфликта на Украине, но это миф.

