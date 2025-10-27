Интернет и СМИ
02:31, 27 октября 2025Интернет и СМИ

На Западе высказались о вероятности скорого краха России

Боуз: На Западе распространено мнение о скором крахе России, но это миф
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

На Западе популярно мнение о том, что Россия скоро окажется на грани краха и будет умолять Европу и США о срочном урегулировании конфликта на Украине, но это миф. Об этом на своей странице в соцсети Х высказался ирландский журналист Чей Боуз.

«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — написал он.

Журналист также не исключил, что в случае продолжения конфликта и усиления давления на Москву со стороны Вашингтона боевые действия могут расшириться, «например, на Одессу».

Ранее Боуз накинулся на президента Украины Владимира Зеленского из-за провала украинской армии в Купянске. По его словам, ВСУ оказались в безвыходном положении, а глава государства в это же время «попивает игристое вино в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне».

