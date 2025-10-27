Мир
21:27, 26 октября 2025Мир

Западный журналист накинулся на Зеленского из-за провала ВСУ

Боуз: ВСУ попали в окружение под Купянском, а Зеленский «попивает вино в Европе»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

На фоне провального состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении поведение президента Владимира Зеленского является оскорбительным. С такой позицией выступил ирландский журналист Чей Боуз, написав на своей странице в соцсети X.

Как подчеркнул автор, украинская армия в Купянске оказалась в безвыходном положении. В это же время глава государства «попивает игристое вино в Лондоне, Брюсселе, Вашингтоне», отметил Боуз. Так он высказался об успехах российских вооруженных сил (ВС) на данном направлении, иронично описав действия Зеленского.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что российские войска взяли Купянск в Харьковской области в окружение, овладев переправой через реку Оскол. Кроме того, была блокирована вражеская группировка ВСУ. Лидер России отметил, что противник будет пытаться прорвать блокаду, в том числе и за счет действий в соседних регионах.

Военный эксперт Алексей Живов рассказал, что окруженные группировки противника рассчитывают удерживать города «до последнего целого дома», как это делалось на протяжении всего конфликта, чтобы оставить за собой полностью разрушенную местность.

