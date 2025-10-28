Экономика
17:07, 28 октября 2025Экономика

Стало известно о продаже дома Романа Попова для оплаты лечения рака

Shot: Семья Романа Попова выставила на продажу его дом для оплаты лечения рака
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Семья Романа Попова летом 2025 года пыталась продать его дом в Московской области для оплаты лечения рака. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет о таунхаусе площадью 300 квадратных метров, расположенном в красногорском поселке «Архангельская Ривьера». В нем обустроены пять спален, три ванные комнаты, а также большая терраса. Артист приобрел его шесть лет назад. В данный момент в жилье никто не прописан.

Уточняется, что с момента выставления объекта на продажу родственникам пришлось два раза снизить цену, до 52 миллионов рублей. Изначальная цена составляла 54 миллиона рублей.

О кончине 40-летней звезды сериала «Полицейский с Рублевки» стало известно ранее во вторник, 28 октября. Актер боролся с опухолью головного мозга.

