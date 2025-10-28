Россия
12:36, 28 октября 2025

В Кремле рассказали о графике Путина

Песков заявил, что Путин примет губернатора ЯНАО Артюхова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 28 октября примет губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Продолжит заниматься президент региональной тематикой. В частности, будет у него с докладом губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов», — сказал он.

В графике президента, по словам официального представителя Кремля, также есть селекторные звонки, на которые могут присоединиться несколько вице-премьеров и министров.

Ранее Песков заявил, что разработка крылатых ракет «Буревестник» шла в русле обеспечения безопасности России. Он также отметил, что в испытаниях «Буревестника» с ядерной энергетической установкой нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном.

