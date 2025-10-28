Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:26, 28 октября 2025Россия

В России назвали неизбежную жертву в случае военного конфликта с ЕС

Пушков: Туск хочет втянуть ЕС в войну с РФ, но Польша станет неизбежной жертвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск сделал очередное провокационное заявление в адрес России.

По его словам, политик пытается втянуть страны Евросоюза и НАТО в войну с Россией, однако не понимает, что в итоге Польша станет неизбежной жертвой. «Но в Варшаве этого не осознают, точнее, не хотят осознать, надеясь на американский "зонтик", на НАТО, на черта- дьявола, но только не на себя самих», — написал он.

Пушков добавил, что крайняя враждебность к России является «исторической чертой польской правящей элиты». Он добавил, что ненависть к Москве для Варшавы сильнее чувства самосохранения.

Ранее Туск заявлял о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. По данным издания Politico, он пришел к выводу, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Германию временно снять санкции с активов «Роснефти»

    Военблогер рассказал о мошеннических схемах Запада при поставках оружия Украине

    Samsung выпустит самый дорогой смартфон

    Полицейский снял видео под юбкой у девушки в магазине и попался

    Уставшим друг от друга супругам предложили неожиданный способ проверить отношения

    Россиян научили очищать ковер от пятен

    В Госдуме предложили ввести в российских школах шведский стол

    Собак с синим окрасом заметили в Чернобыле

    Шойгу обвинил Запад в стремлении разделить Россию

    Известный актер рассказал о прохождении пути Раскольникова в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости