В России назвали неизбежную жертву в случае военного конфликта с ЕС

Пушков: Туск хочет втянуть ЕС в войну с РФ, но Польша станет неизбежной жертвой

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск сделал очередное провокационное заявление в адрес России.

По его словам, политик пытается втянуть страны Евросоюза и НАТО в войну с Россией, однако не понимает, что в итоге Польша станет неизбежной жертвой. «Но в Варшаве этого не осознают, точнее, не хотят осознать, надеясь на американский "зонтик", на НАТО, на черта- дьявола, но только не на себя самих», — написал он.

Пушков добавил, что крайняя враждебность к России является «исторической чертой польской правящей элиты». Он добавил, что ненависть к Москве для Варшавы сильнее чувства самосохранения.

Ранее Туск заявлял о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. По данным издания Politico, он пришел к выводу, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы.