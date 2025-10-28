В России ответили на планы Франции по отправке на Украину военных

Депутат Новиков: Французские военные могут стать законной целью ВС России

Французские военные на Украине могут стать законной целью Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, воинственные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы подтверждают информацию Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке воинского контингента Парижа до двух тысяч солдат и офицеров.

Он также пояснил, что люди с военной подготовкой из Франции, отправленные на Украину, будут означать прямое вовлечение в конфликт.

«Оказание помощи вооруженным силам Украины будет означать, что французские военные могут стать для российских вооруженных сил законной целью. Хотелось бы, чтобы здравый смысл в политике не только Парижа, но и других европейских столиц, возобладал, и чтобы они подобными провокационными деяниями все же не занимались», — добавил парламентарий.

Ранее в СВР сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон грезит о военной интервенции в Украину и славе полководца. В пресс-службе разведки при этом отметили, что историю Бонапарта глава Пятой республики «изучал позорно плохо».