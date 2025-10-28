В России ответили на заявление Литвы о возможном закрытии транзита в Калининград

Карасин: Реакция РФ на закрытие Литвой транзита в Калининград будет жесткой

Реакция России на закрытие Литвой транзита в Калининград будет очень жесткой, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас реакция будет очень жесткой. Потому что это провокация, направленная на то, чтобы ужесточить и спровоцировать напряжение в этом районе Европы, Балтийского моря», — отметил Карасин.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает это необходимым. По словам дипломата, такой шаг будет возможным, если страна докажет причастность России к инциденту с воздушными шарами, перевозившими контрабанду.

Премьер-министр республики Инга Ругинене 27 октября сообщила, что Литва закроет границу с Белоруссией на неопределенный срок. По ее словам, будут действовать исключения: дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу, а граждане Литвы и стран Евросоюза смогут возвращаться из Белоруссии. Причиной этому послужили пролеты метеозондов, по данным Вильнюса, контрабандистов.

