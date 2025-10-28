Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

Жители Сахалина рассказали об отключении воды и тепла во время блэкаута

Масштабное отключение электричества на Сахалине оставило многие дома без воды и тепла, работу прекратили школы и поликлиники. Об этом «Газете.Ru» рассказали местные жители.

По словам одной из жительниц, раньше в таких ситуациях свет возвращали быстрее. В селе Троицкое отключили свет в 7:00, а восстановили в 17:00. Работали только часть магазинов, в которых были генераторы электроэнергии. «Вода шла тонкой струйкой, так как на насосной станции насосы не работали на полную мощность», — прокомментировала женщина.

Другая жительница острова рассказала, что подача электроэнергии до сих пор не восстановлена в южной части Сахалина. «Я живу в селе Дальнее, под Южно-Сахалинском. В данный момент света пока нет», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что во вторник, 28 октября, без света на Сахалине остались жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого. Без света также остались Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Макаров и Поронайск. Также жители юга и центра острова остались без воды и света.