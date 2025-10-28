На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

Несколько городов на Сахалине остались без света. О массовом отключении электричества сообщили жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого. Без света также остались Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Макаров и Поронайск.

Южносахалинцы отметили, что незадолго до отключения электричества видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ. Позже в сети появилась видеозапись загадочной вспышки. Местный житель рассказал, что заметил явление, когда ехал по Физкультурной улице.

Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все. Что-то где-то сильно ударило. Ну, по всему городу света нет Очевидец

В «Сахалинэнерго» объяснили причину блэкаута на острове

В «Сахалинэнерго» назвали причиной нештатную работу автоматики. Авария произошла около 7:40 утра по местному времени (23:40 по московскому). Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в свою очередь, отметил, что к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. Энергетики устраняют неисправность Валерий Лимаренко Губернатор Сахалинской области

По словам губернатора, специалистами было установлено, что объекты генерации работают исправно. Электроснабжение на острове постепенно начали восстанавливать.

Жители Сахалина остались без отопления и водоснабжения

В результате аварийной ситуации жители юга и центра острова остались без воды и света. Мэр Анивского района Светлана Швец сообщила, что водоснабжение осуществляют за счет генераторов, при этом давление слабое, местами возникли перебои.

Кроме того, перебои с подачей воды спровоцировали отключения теплоснабжения, пишет Sakh.online. В Южно-Сахалинске специалисты Росводоканала запускают резервные схемы.

Глобальная авария сказалась на водоснабжении. Некоторые объекты уже запустили, остальные — в процессе. В первую очередь внимание, конечно, тем объектам, от которых питаются социально значимые объекты — больницы, скорая помощь Росводоканал

Также известно, что в связи с блэкаутом аэропорт Южно-Сахалинска запустил дизельный генератор. Комплекс принимает пассажиров и самолеты по расписанию.

В российском регионе происходили сбои с электричеством из-за атаки ВСУ

В августе сообщалось о сбоях с электричеством в Ростовской области на фоне атаки дронов ВСУ. Не менее десяти взрывов прозвучало в небе над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области.

По данным компании «Донэнерго», случилось техническое нарушение в сети смежной сетевой компании, в результате часть потребителей столкнулась с отключениями электричества. При этом подтверждений тому, что сбои связаны с работой ПВО, нет.

В октябре в поселке Вешкайма Ульяновской области загорелась подстанция после атаки дронов. Во время инцидента никто не пострадал. «Работа подстанции восстановлена, подача электричества осуществляется в штатном режиме», — сообщили в центре управления регионом.