Подстанция в российском регионе загорелась после атаки дронов

Подстанция в Ульяновской области загорелась после атаки БПЛА

В поселке Вешкайма Ульяновской области загорелась подстанция после атаки дронов. Об этом сообщает центр управления регионом (ЦУР) в Telegram-канале.

Атака случилась в ночь на субботу, 18 октября. В результате падения четырех БПЛА произошло два взрыва. Во время инцидента никто не пострадал, пожар удалось локализировать.

«Работа подстанции восстановлена, подача электричества осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении. В ЦУР также призвали жителей российского региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 октября дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 41 беспилотник Вооруженных сил Украины.