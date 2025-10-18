Минобороны подсчитало уничтоженные за ночь беспилотники ВСУ

Минобороны: За ночь ПВО уничтожила 41 беспилотник ВСУ

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Больше всего — 12 дронов самолетного типа — были сбиты в Брянской области; по 5 БПЛА — в Калужской области и Республике Башкортостан. 3 беспилотника уничтожены в Московской области.

Ранее 18 октября сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Сочи. Над всей территорией курортного города были слышны сирены воздушной тревоги и взрывы от работающей системы ПВО.

После этого сразу в семи российских аэропортах были введены временные ограничения. Сначала прием и выпуск ВС ограничили в аэропортах шести городов — Калуги, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Менее чем через аналогичная мера была принята в аэропорту Ярославля.